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Бразильский вингер Адемир из клуба "Баия" может перейти в "Краснодар"

"Краснодар" заинтересован в подписании вингера Адмеира из бразильской Серии А.
Фото: Getty Images
"Краснодар" планирует усилить правый фланг атаки в зимнее трансферное окно. Как сообщает "Чемпионат", "быки" заинтересованы в приглашении в команду бразильского вингера Адемира из клуба "Баия". Сообщается, что переговоры с 29-летним футболистом находятся в активной стадии.

Адемир выступает за "Баию" с апреля 2023-го года. В минувшем сезоне на его счету 3+4 по системе гол+пас в 31-м матче бразильской Серии А. Transfermarkt оценивает футболиста в 1.5 миллиона евро.

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