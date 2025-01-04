"Рано или поздно Андрей все равно к этому дойдет. Потихоньку его высказывания становятся похожими на (слова) чиновника. Растет парень. Аршавин понимает, что овчинка спортивного директора ему будет маловата. Это управляемая должность. В мечтах Аршавин думает о должности президента или вице-президента клуба", - заявил Гурцкая.
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин завершил футбольную карьеру в конце 2018-го года. С марта 2019-го года он работает в структуре "Зенита". Ранее Аршавин занимал посты советника правления, тренера молодежной команды и спортивного директора академии клуба.
Сейчас на официальном сайте "Зенита" Андрей Аршавин числится в статусе заместителя председателя правления по спортивному развитию.
Источник: "РБ Спорт"
Гурцкая: рано или поздно Аршавин станет президентом "Зенита". В своих словах он все больше похож на чиновника
Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о перспективах продвижения по карьерной лестнице экс-футболиста "Зенита" Андрея Аршавина.
Фото: официальный сайт "Зенита"