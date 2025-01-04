"Думаю, шансы Карпина возглавить "Спартак" или "Реал Сосьедад" равны. В этих клубах помнят и любят Карпина, он сыграл большую роль в их истории. Болельщики тепло его примут как в "Спартаке", так и в "Реале Сосьедад". Но чтобы возглавить такие клубы, ему придется уйти с поста тренера сборной России", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
На данный момент Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" и национальной сборной России. После 18-ти сыгранных туров южане располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Ростов" сыграет на своем поле с московским "Динамо".
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре прошлого года национальная команда России одержала победу над сборной Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Рианчо: шансы Карпина возглавить "Спартак" или "Реал Сосьедад" равны
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо порассуждал о будущем Валерия Карпина.
Фото: РФС