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В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном подписании Промеса

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Это невозможно. Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Сам Квинси не захочет в Махачкалу", - цитирует Газизова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландский нападающий Квинси Промес этой зимой может вернуться из ОАЭ в Россию. Игрок провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач.

На данный момент Квинси Промес выступает за "Дубай Юнайтед" из ОАЭ, контракт нападающего рассчитан до конца сезона.

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