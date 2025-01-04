"Это невозможно. Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Сам Квинси не захочет в Махачкалу", - цитирует Газизова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландский нападающий Квинси Промес этой зимой может вернуться из ОАЭ в Россию. Игрок провел за московский "Спартак" во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач.
На данный момент Квинси Промес выступает за "Дубай Юнайтед" из ОАЭ, контракт нападающего рассчитан до конца сезона.
В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном подписании Промеса
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"