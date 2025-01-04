"Артур – это хороший футболист, но сейчас не лучший момент для продажи. Летом будет намного легче продать его за требуемую сумму. Зимой "Зенит" может отдать его в аренду, что является более целесообразным, но вряд ли руководство клуба это устроит", - цитирует Барбозу Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающим петербургского "Зенита" Артуром интересуются несколько бразильских клубов.
В текущем сезоне Артур провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками.
Агент Барбоза высказался о возможном уходе Артура из "Зенита"
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возможном уходе нападающего Артура из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"