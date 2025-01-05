- Но всё равно были неяркие матчи. И в конце концов был этот психологический удар, когда его заменил Станкович. Я сидел прямо за скамейкой запасных, когда Барко еще раз подошел и ударил по чемодану, где были медицинские препараты. Станкович очень долго ему пихал за это, аж три раза к нему возвращался. И как-то после этого Барко пришел в себя и начал выдавать просто великолепные матчи, - передает слова Мора "Матч ТВ".
25-летний Барко пополнил состав красно-белых летом 2024 года, перейдя из "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро. В общей сложности аргентинец провел за "Спартак" 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач на партнеров.
Трудовой договор Барко с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 14 миллионов евро.
"Спартак" после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 набранных очков. После зимней паузы коллектив Деяна Станковича примет дома "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ, встреча пройдет 2 марта.
Мор: у Барко были неяркие матчи, но потом он пришел в себя и начал выдавать великолепные игры
Экс-футболист столичного "Спартака" Эдуард Мор высказался об игре полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ