- В профессии на 2025 год огромное желание оставить "Ахмат" в РПЛ. Это смысл моей спортивной жизни, моей профессии и, по сути, карьеры. И чтобы дальше команда забыла о таком желании, - приводит слова тренера "Ахмата" Sport24.
"Ахмат" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал две победы и потерпел девять поражений, в семи матчах грозненский клуб сыграл вничью. "Ахмат" с 13 баллами в активе располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
В первом матче после возобновления РПЛ коллектив Сергея Ташуева на своем поле встретится с казанским "Рубином", матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.
Ташуев: огромное желание оставить "Ахмат" в РПЛ – это смысл моей карьеры
Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал о желании сохранить с грозненским клубом прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"