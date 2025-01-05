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Ташуев: огромное желание оставить "Ахмат" в РПЛ – это смысл моей карьеры

Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал о желании сохранить с грозненским клубом прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
- В профессии на 2025 год огромное желание оставить "Ахмат" в РПЛ. Это смысл моей спортивной жизни, моей профессии и, по сути, карьеры. И чтобы дальше команда забыла о таком желании, - приводит слова тренера "Ахмата" Sport24.

"Ахмат" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал две победы и потерпел девять поражений, в семи матчах грозненский клуб сыграл вничью. "Ахмат" с 13 баллами в активе располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

В первом матче после возобновления РПЛ коллектив Сергея Ташуева на своем поле встретится с казанским "Рубином", матч 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.

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