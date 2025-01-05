"За Рошей следят некоторые бразильские клубы. Ничего более", - цитирует представителя агентства Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник московского ЦСКА Виллиан Роша хочет вернуться в Бразилию. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В агентстве Роши высказались о возможном переходе защитника в Бразилию
В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о возможном переходе игрока в бразильский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА