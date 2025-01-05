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Агент Вагнера Лава: пока у него есть силы, он хочет играть в футбол

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего Вагнера Лава, высказался о возможном завершении карьеры своего клиента.
Фото: УЕФА
"Вагнер в отличной физической форме, и пока у него есть силы, он хочет играть в футбол. Он любит футбол и при этом умудряется еще голы забивать. У Вагнера завершается действующий контракт этим летом. Он остается в "Аваи", - цитирует агента Metaratings.

Вагнер Лав провел за московский ЦСКА во всех турнирах 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 голевых передачи. Нападающий является четырехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны.

На данный момент бразилец выступает за "Аваи" из бразильской Серии Б. В июне 2025 года форварду исполнится 41 год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 40-летнего игрока в 100 тысяч евро.

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