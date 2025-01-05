«Какую позицию стоит усилить «Ростову»? Да им любую можно усиливать. У них нет такой позиции, которую нельзя было бы усилить. Можно усилить среднюю линию, да и вратарь бы не помешал, я вам так скажу. Последние игры Рустам Ятимов хорошо сыграл, но до этого было много ошибок и неизвестно, сколько их будет в дальнейшем. Другой вопрос, есть ли финансы у «Ростова» для усиления», — заявил Балахнин "РБ Спорт".
Напомню, что прошлым летом «Ростов» потратил около 2,63 миллиона евро на приобретение новых игроков. Среди них были Родриго Саравия, купленный за 1,95 миллиона, Умар Сако, на него было потрачено 350 тысяч, и Рустам Ятимов, который обошёлся в 230 тысяч. Кроме того, команду пополнили Константин Кучаев, пришедшим свободным агентом, и Алексей Сутормин с Даниилом Одоевским, взятые в аренду у «Зенита».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков. Отрыв от лидера составляет 13 очков. Свой первый матч после зимнего перерыва команда проведёт 2 марта на выезде против московского «Динамо».
Сергей Балахнин назвал, какие позиции нужно усилить "Ростову"
Экс главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о потребностях клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"