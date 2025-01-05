«Против кого в РПЛ сложнее было играть? Против Фернандеса было тяжело, а также стоит выделить Джона Кордобу — он очень хорош», — цитирует Кардосо "Матч ТВ".
Напомним, что Фелиппе Кардосо, 26-летний бразильский форвард, летом 2024 года перешел в «Ахмат» из португальской «Каза Пия» за 1,5 миллиона евро. Он подписал контракт с новым клубом до конца июня 2028 года. За 17 матчей во всех турнирах Кардосо забил один мяч. По информации Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 900 тысяч евро.
Роберто Фернандес, 24-летний парагвайский защитник, выступает за московское «Динамо». В этом сезоне «Ахмат» уже успел провести два матча против «Динамо». В первом матче московский клуб победил со счетом 4:2, а во втором, который состоялся недавно, 12 декабря, закончен ничьей со счетом 1:1. «Динамо» вырвало ничью на последних минутах, автором гола стал вратарь Игорь Лещук.
Нападающий Ахмата Кардосо: Сложнее всего играть против Фернандеса из "Динамо"
Нападающий «Ахмата» Фелиппе Кардосо рассказал, что наиболее трудным соперником для него в российском чемпионате стал защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес.
Фото: ФК "Динамо"