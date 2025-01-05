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Metaratings: "Уфа" намерена приобрести форварда "Локомотива" и полузащитника "Рубина"

По информации СМИ, "Уфа" заинтересована в приобретении нападающего "Локомотива" Дмитрия Радиковского и опорного полузащитника "Рубина" Умарали Рахмоналиева.
Фото: ФК "Локомотив"
Сообщается, что башкирский клуб уже начал переговоры с "железнодорожниками" и намерен вступить в диалог с казанским клубом.

Дмитрий Радиковский в текущем сезоне принял участие в двух официальных матчах (обе - в Кубке России, проведя на поле всего 25 минут) и забил один гол. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 300 тыс. евро.

Умарали Рахмоналиев в текущем сезоне принял участие в 7 официальных матчах и отдал дну голевую передачу. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 500 тыс. евро.

Источник: Metaratings

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