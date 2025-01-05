"Ваня действительно возвращается в "Зенит" в январе", - приводит слова Ратковица "РБ Спорт".
Ваня Дркушич был куплен "Зенитом" в августе 2024 года у "Сочи" за 4 млн евро и отдан в годичную аренду в "Црвену Звезду". В составе сербского клуба словенец в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах (в среднем, 68,7 мин. за игру), в которых забил один гол.
Агент подтвердил возвращение Дркушича в "Зенит" в январе
Младен Ратковица, агент защитника "Црвены Звезды" Вани Дркушича, прокомментировал информацию о том, что словенец в январе вернется в "Зенит" из аренды.
Фото: IMAGO