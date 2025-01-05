"Если будет такая возможность, то Российский футбольный союз примет участие в конгрессах УЕФА и ФИФА в 2025 году", - приводит слова Дюкова ТАСС.
Проведение конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запланировано на 3 апреля в столице Сербии, Белграде. А проведение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в свою очередь, запланировано на 15 мая в Парагвае. Напомним, что с февраля 2022 года действует принятое ФИФА и УЕФА отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.
В РФС хотят весной принять участие в конгрессах УЕФА и ФИФА
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможности участия представителей РФС в предстоящих конгрессах международных футбольных организаций.
Фото: РФС