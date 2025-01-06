"Футболист стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Если придет Глебов, то для Фомина это будет подспорьем. Кто-то будет вместо него мяч отбирать. Но 8-10 миллионов за Глебова — это дорого", - цитирует Орещука "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может перейти в московское "Динамо" за 8-10 миллионов евро.
В текущем сезоне Глебов провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету игрока 13 матчей в составе сборной России.
Орещук: 8-10 миллионов за Глебова — это дорого
Футбольный функционер Роман Орещук высказался о возможном переходе Данила Глебова из "Ростова" в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"