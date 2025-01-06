"Аренда Соболева в ЦСКА? Ни в коем случае не надо брать его в аренду у "Зенита". Толку ноль. Соболев показал свой уровень. Когда-то давно он еще мог забивать, но сейчас этим навыком не обладает. А в ЦСКА и так есть нападающие, которые не умеют забивать — больше таких не нужно", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 16 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Московский ЦСКА занимает шестое место с 31-м набранным очком в своем активе.
Пономарев: ЦСКА ни в коем случае не нужно брать Соболева в аренду
Фото: ФК "Зенит"