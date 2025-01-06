Как утверждает источник, "Зенит" рассматривает вариант ухода в это зимнее трансферное окно центрального защитника Родригао. Сообщается, что это связано с досрочным возвращением из аренды в "Црвене Звезде" защитника Вани Дркушича.
Родригао присоединился к клубу из Санкт-Петербурга летом 2022 года. Действующий контракт 29-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2этого года. В текущем сезоне футболист принял участие в 7 матчах за "Зенит" и забил один гол.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Родригао может покинуть "Зенит" из-за досрочного возвращения Дркушича
Защитник "Зенита" Родригао может сменить клуб.
Фото: ФК "Зенит"