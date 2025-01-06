Слишкович уверен, что "Спартак" станет чемпионом России

"Уверен, что "Спартак" станет чемпионом России", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".
Московский "Спартак" набрал 37 очков в 18 первых турах и финишировал перед зимним перерывом в чемпионате России на третьей строчке в турнирной таблице. От первого места красно-белых отделяет всего два балла.
Весеннюю часть РПЛ "Спартак" начнет домашним матчем против "Оренбурга", который возглавляет бывший тренер столичной команды Владимир Слишкович. На данный момент оренбуржцы с 8 набранными очками замыкают таблицу.