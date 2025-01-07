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Агент Соу рассказал, что "Ризеспор" не будет выкупать игрока у "Ростова"

Футбольный агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы Али Соу, высказался о будущем своего клиента.
Фото: РПЛ
"Правда ли, что "Риезспор" хочет зимой выкупить его у "Ростова"? Нет, это не так", - цитирует агента "Евро-Футбол".

Али Соу перешел в турецкий "Ризеспор" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 18 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,7 миллионов евро.

На счету гамбийца 31 матч в составе "Ростова", 7 забитых голов и 1 голевая передача.

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