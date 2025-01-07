— Тюкавин один из лидеров команды, основной нападающий и главный кандидат на отъезд в Европу. Пора уезжать?
— Сложно сказать. Сейчас он один из лидеров "Динамо", и клуб не захочет с ним расставаться. С профессиональной точки зрения у Тюкавина есть качества, чтобы зацепиться в Европе, - цитирует Каряку "Матч ТВ".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года. На счету форварда 6 матчей в составе сборной России и 1 забитый гол.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Каряка: у Тюкавина есть качества, чтобы зацепиться в Европе
Бывший российский футболист Андрей Каряка высказался об игре форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"