«Информация о желании Вильмара уйти полная ерунда. У него контракт с «Зенитом», и он хочет играть за «Зенит», — цитирует Поссо «Евро-футбол.ру».
Недавно появились слухи о том, что 31-летний колумбийский футболист хочет вернуться в аргентинский клуб «Бока Хуниорс», откуда он перешёл в «Зенит» в 2019 году за 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провёл на поле все 18 матчей первой части сезона Российской Премьер-Лиги, но не отметился результативными действиями. «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков. Первый матч после зимней паузы сине-бело-голубые проведут на домашней арене «Газпром Арена» 1 марта против московского ЦСКА.
Агент Барриоса опроверг слухи о уходе Вильмара из "Зенита"
Футбольный агент полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал появившиеся слухи о желании игрока покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"