"Кахигао не был активным в "Галатасарае". Он говорил, что может связаться с игроками, которые находились в списке трансферов, но специалисты "Галатасарая" сами были компетентны в этой области. Кахигао смотрел матчи "Галатасарая" за рубежом. У клуба уже был отряд скаутов в течение многих лет. Поэтому у Кахигао не было продуктивной роли в клубе", - цитирует Челика "Чемпионат".
Напомним, что португальский специалист Томаш Амарал покинул должность спортивного директора московского "Спартака" в ноябре 2024 года. Ранее руководство красно-белых назначило на эту должность Франсиса Кахигао, который ранее работал в турецком "Галатасарае", лондонском "Арсенале" и сборной Чили.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место.
"Спартак" вылетел из Пути РПЛ Кубка России и сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в нижней сетке турнира.
В Турции критически оценили работу Кахигао в "Галатасарае"
Турецкий журналист HT Sport Чагатай Челик, высказался о работе Франсиса Кахигао в "Галатасарае".
Фото: ФК "Спартак"