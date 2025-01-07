Согласно источнику, Масоэро может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Его агент ожидает завершения праздничного периода в России, после чего можно будет начать конкретные переговоры.
Напомним, что Лукас Масоэро уже выступал за клуб РПЛ — «Пари НН». В составе нижегородского клуба аргентинец провёл три сезона, сыграв в 58 матчах и отдав одну голевую передачу. Агент защитника рассказывал, что его клиент покинул клуб из-за конфликта с агентом Романом Орещуком, который представлял интересы главного тренера Сергея Юрана.
В текущем сезоне Масоэро провёл 20 матчей за «Университатя Клуж», забив 4 гола. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,3 млн евро. Контракт футболиста действует до конца текущего сезона. На данный момент «Университатя Клуж» занимает первое место в чемпионате Румынии.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Ахмат" заинтересован в приобретении экс-защитника "Пари НН" Лукаса Масоэро
«Ахмат» рассматривает возможность подписания 29-летнего защитника румынского «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. Помимо грозненского клуба, интерес к футболисту проявляют «Сочи» и «Черноморец».
Фото: ФК "Пари НН"