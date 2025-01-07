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Агент Кузьмичев: если будет вариант с топ-8 РПЛ, нам удастся договориться с "Химками", чтобы Джикия пошел дальше

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал о шансах защитника "Химок" Георгия Джикии сменить команду зимой.
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте
"Если будет заинтересованность от какого?то клуба первой восьмерки, то, думаю, мы сможем договориться о том, чтобы переход состоялся. Думаю, в таком случае и "Химки" пойдут навстречу, и сам Георгий на какие?то уступки может пойти. Если вариант будет, нам удастся договориться с "Химками", чтобы Георгий пошел дальше", - заявил Кузьмичев.

Экс-защитник сборной России Георгий Джикия покинул московский "Спартак" минувшим летом в статусе свободного агента. В сентябре 2024-го года бывший капитан красно-белых перебрался в "Химки" и подписал с подмосковным клубом однолетний контракт. В первой части сезона на счету Джикии 6 матчей в РПЛ и 2 - в Кубке России.

В декабре прошлого года стало известно, что "Химки" исключили Георгия Джикию из заявки на сезон.

Источник: "Матч ТВ"

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