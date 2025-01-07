Лидер чемпионата России "Краснодар" заинтересован в укреплении левого фланга обороны в зимнее трансферное окно. Как сообщает Sport24, состав команды может пополнить 26-летний аргентинский защитник Анхело Мартино из клуба "НЬюэллс Олд Бойз". По данным источника, в ближайшее время ожидается предложение по игроку со стороны "горожан".
Анхело Мартино перебрался в "Ньюэллс Олд Бойз" из "Тальереса" в феврале 2023-го года за 1.4 миллиона евро. Контракт связывает Мартино с нынешним клубом до конца 2025-го года. По оценке Transfermarkt стоимость защитника составляет 1.3 миллиона евро.
Sport24: "Краснодар" заинтересован в трансфере защитника "Ньюэллс Олд Бойз" Анхело Мартино
Левый защитник "Ньюэллс Олд Бойз" Анхело Мартино может перейти в "Краснодар".
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