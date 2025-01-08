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Агент Мулуа: сейчас ведем переговоры с российскими клубами

Футбольный агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы нападающего "ФЮС" Аюба Мулуа, заявил, что игрок может перейти в российский клуб.
Фото: РПЛ
"Аюб может приехать в Россию этой зимой, сейчас ведутся переговоры. Клубы назвать не могу", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Аюб Мулуа провел за марокканский "ФЮС" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 100 тысяч евро. На счету нападающего 4 матча в составе сборной Марокко до 20-ти лет и 1 забитый гол.

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