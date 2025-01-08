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Угальде может перейти в "ПСЖ" этой зимой или в летнее трансферное окно

"ПСЖ" заинтересован в нападающем московского "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Пари Сен-Жермен" проявляет серьезную заинтересованность в приобретении форварда сборной Коста-Рики и московского "Спартака" Манфреда Угальде. Сообщается, что парижане внимательно следят за развитием ситуации вокруг футболиста. Есть вероятность, что трансфер может состояться как в январе, так и летом.

Угальде стал игроком "Спартака" в начале 2023 года. В текущем сезоне 22-летний форвард провел 22 матча за красно-белых во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 3 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

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