- Я думаю, что да. Такой настрой был во время последнего чемпионского сезона, а сейчас Станкович постарается его вернуть. Без этого сложно выиграть чемпионат, потому что каждый должен быть уверен в том, что команда реально борется за первое место, - передает слова испанца "РБ Спорт".
Станкович возглавил столичную команду летом 2024 года. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне РПЛ провели 18 матчей, в которых одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и уступили в трех поединках.
Лидером РПЛ в этом сезоне является "Краснодар", набравший 39 очков за 18 туров. "Спартак" с 37 очками в активе замыкает тройку лидеров российского чемпионата. В первом матче после зимней паузы коллектив Станковича дома примет "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ, матч состоится 2 марта на стадионе "Спартака".
Рианчо считает, что Станкович способен вернуть "Спартаку" чемпионский дух
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо выразил мнение, что наставник красно-белых Деян Станкович способен вернуться команде чемпионский дух.
Фото: Официальный сайт РПЛ