"Нам действительно где-то не везло. Это футбол. Но я также считаю, что где-то удача была на нашей стороне. Думаю, сейчас мы находимся на своем месте в таблице. Наша цель — сохранить место в премьер-лиге и сделать это без борьбы в концовке", - цитирует Тичича "СЭ".
Лука Тичич перешел в "Пари НН" из словенского клуба "Копер" в летнее трансферное окно за 450 тысяч евро и заключил контракт до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 700 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России нижегородцы сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".
Напомним, что команда Виктора Гончаренко вылетела из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Полузащитник "Пари НН" Тичич: наша цель — сохранить место в РПЛ
Полузащитник "Пари НН" Лука Тичич высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Пари НН"