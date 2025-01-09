"Он думал, что после "Спартака" будет королем мира, а оказалось, что он голый король. Его выгнали из маленькой испанской команды, и уже ударился в воспоминания, значит, будет потихоньку умирать как тренер. Убежден в том, что Абаскаль готов поехать в любую команду РПЛ, в Испании видят его настоящий уровень. Чтобы удержаться в Испании, надо давать там постоянный результат", - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 г. до апреля 2024 г. Под руководством испанского специалиста красно-белые в сезоне-2022/23 завоевали бронзовые медали чемпионата России, а сезон-2023/24 они завершили на пятом месте в турнирной таблице.
С июля до сентября 2024 года Абаскаль возглавлял испанский футбольный клуб "Гранада", но после шести проведенным матчей был отправлен в отставку.
Тимур Гурцкая: Абаскаль будет потихоньку умирать как тренер
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о бывшем главном тренере московского "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"