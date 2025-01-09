"В "Спартаке" вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафиозная структура, которая будет заводить в клуб определенных игроков и получать откаты. Им кажется, что иностранцам это сделать тяжело", – приводит слова Гурцкая "РБ Спорт".
3 января московский "Спартак" объявил о назначении на пост спортивного директора футбольного клуба 55-летнего испанского специалиста Франсиса Кахигао. Его предшественником на этом посту был португальский менеджер Томаш Амарал, который трудился в московском клубе с января до ноября 2024 года.
После 18-го тура РПЛ "Спартак" с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице.
Гурцкая: в "Спартаке" вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафия
Футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о выборе руководства московского "Спартака" для назначения на пост спортивного директора иностранных специалистов.
Фото: ФК "Спартак"