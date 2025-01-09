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Словенский футболист "Пари НН": жить в России намного дешевле, чем в Словении

Словенский полузащитник нижегородского "Пари НН" Лука Вешнер Тичич рассказал о плюсах жизни в России.
Фото: ФК "Пари НН"
"Если говорить о плюсах жизни в России, то здесь все доступнее. Квартира, еда и многое другое вдвое дешевле, чем в Словении. Это круто. Когда приезжаешь из Словении, понимаешь, что жить в России намного дешевле. Я трачу здесь меньше", - приводит слова Тичича "СЭ".

Лука Вешнер Тичич выступает за "Пари НН" с июля 2024 года, когда его выкупили у словенского клуба "Копер" за 450 тыс. евро. Его действующее соглашение с волжанами рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне 24-летний полузащитник общей сложности принял участие в 22 матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 4 желтые карточки.

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