"Худший тренер в истории "Спартака"? На мой взгляд — это Руй Витория, а на втором месте Гильермо Абаскаль", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".
Португальский специалист Руй Витория возглавлял московский "Спартак" с мая до декабря 2021 года. Испанский специалист Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера красно-белых с июня 2022 г. до апреля 2024 г.
Франко Камоцци назвал двух худших тренеров в истории "Спартака"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, назвал худших, по его мнению, тренеров московского клуба.
Фото: РПЛ