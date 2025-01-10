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Франко Камоцци назвал двух худших тренеров в истории "Спартака"

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, назвал худших, по его мнению, тренеров московского клуба.
Фото: РПЛ
"Худший тренер в истории "Спартака"? На мой взгляд — это Руй Витория, а на втором месте Гильермо Абаскаль", - приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Португальский специалист Руй Витория возглавлял московский "Спартак" с мая до декабря 2021 года. Испанский специалист Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера красно-белых с июня 2022 г. до апреля 2024 г.

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