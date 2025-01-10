"К тому моменту я играл в России уже 2,5 года. Мне нравилась моя жизнь в России. И все мы знаем, что "Зенит" значит в мире футбола и конкретно в России. Скажу честно: когда я приехал в РПЛ, с самого начала моей целью было подписать контракт с "Зенитом". Я знал, что у меня есть необходимые качества. И когда я узнал, что они мной интересуются, принять решение было довольно просто", - приводит слова Дркушича "РБ Спорт".
Словенский защитник Ваня Дркушич летом 2024 года был выкуплен петербургским "Зенитом" у футбольного клуба "Сочи" за 4 млн евро. Контракт между футболистом и сине-бело-голубыми был подписан на срок до конца сезона-2028/29.
Первую часть текущего сезона Дркушич провёл в сербской "Црвене Звезде" на правах аренды. За это время 25-летний футболист принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил 1 гол. Со слов его агента, словенец в конце января должен вернуться в расположение "Зенита" и продолжить выступать в Санкт-Петербурге.
Дркушич: изначально моей целью в России был переход в "Зенит"
Арендованный сербской "Црвеной Звездой" защитник "Зенита" Ваня Дркушич рассказал о том, как решил летом 2024 года перейти в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"