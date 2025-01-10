«Угальде способен заиграть в европейских топ-клубах. «Манчестер Сити» и «ПСЖ», конечно, звучит громко, но в теории его переход туда можно представить. Понятно, что сейчас идет работа агентов и всем слухам верить нельзя, но говорить, что прейти из РПЛ в такие команды нереально — чушь. Сафонов играет в «ПСЖ», Зинченко переходил в «Манчестер Сити». Все возможно и для Угальде.
Можно ли будет назвать «Спартак» трамплином в европейские клубы, если переход Угальде состоится? Не смешите. Раньше так было — пачками забирали игроков во все европейские чемпионаты. Но ситуация поменялась. «Спартак» был трамплином в европейские клубы, но сейчас точно нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Александр Мостовой провёл большую часть своей карьеры в европейских клубах: «Бенфика», «Кан», «Страсбур», «Сельта» и «Алавес».
По сообщениям СМИ, в текущее трансферное окно европейские топ-клубы могут выкупить Угальде. Манфред Угальде — лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги за первые 18 туров, на его счету 15 голов и 3 голевые передачи. Его текущая рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.
После 18 туров «Спартак» занимает третью строчку в чемпионате РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка. 20 января команда Деяна Станковича проведёт свой первый товарищеский матч на зимних сборах против «Черноморца».
Мостовой: Зинченко переходил в "Манчестер Сити". Все возможно и для Угальде
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о нынешнем положении дел в «Спартаке» и перспективах его футболистов.
Фото: ФК "Спартак"