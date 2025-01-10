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Источник: "Спартак" может отказаться от трансфера Солари

Московский «Спартак» может отказаться от трансфера вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари.
Фото: IMAGO
По информации источника, красно-белые не приняли ответное предложение от аргентинского клуба в ходе переговоров и теперь ищут другие варианты усиления атакующей линии.

Ранее были новости, что «Спартак» предложил за Солари 8 миллионов евро + 2 миллиона евро в виде бонусов за успешную игру аргентинца. Однако «Ривер Плейт» отклонил эти условия и выдвинул новое требование: они хотят получить за 23-летнего игрока 10 миллионов евро сразу.

Напомним, что 60% прав на Солари принадлежат «Ривер Плейту». Это значит, что «Спартаку» нужно будет договориться и с другим клубом, который владеет оставшимися 40% контракта — предыдущим клубом 23-летнего аргентинца, «Коло-Коло». Летом 2022 года «Ривер Плейт» купил Солари за 4,2 миллиона евро. Однако агент игрока утверждал, что решение о будущем футболисте принимает только «Ривер Плейт».

В прошлом сезоне Солари провёл 22 матча в чемпионате Аргентины, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.



Источник: журналист Эрнан Кастильо

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