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Агент игрока "Велеса" подтвердил интерес со стороны скаута ЦСКА Алана Дзагоева

Михаил Лебедев агент футболиста «Велеса» Александра Шубина, подтвердил информацию о том, что скаут ПФК ЦСКА Алан Дзагоев наблюдал за его клиентом.
Фото: ФК "Велес"
«Это правда, что Алан Дзагоев приезжал на матчи «Велеса» и следил за Шубиным. Примечательно, что Александр играет на той же позиции на поле, что и ранее играл Алан. Наверное, он увидел в Шубине талант и перспективу.

Кроме того, хотелось бы отметить ФК «Велес» и спортивного директора Тенгиза Путкарадзе за то, что они нашли Шубина в маленькой команде из «Бронзы» и дали ему шанс себя проявить», — цитирует слова Лебедева «Чемпионат».

Александр Шубин уже второй сезон играет за московский «Велес». Летом 2023 года российский полузащитник присоединился к команде на правах свободного агента. До этого он выступал за «Знамя Труда». В текущем сезоне 21-летний игрок провел 19 матчей за «Велес» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Он играет на позиции центрального полузащитника. «Велес» выступает во второй лиге — Дивизион А «Золото».

Рыночная стоимость Александра Шубина составляет 250 тысяч евро по версии Transfermarkt. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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