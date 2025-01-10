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"Торино" может запросить у "Спартака" до 25 млн за переход Илича

Стала известна примерная сумма за возможный трансфер хавбека Ивана Илича из "Торино" в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
По информации источника, "Торино" может запросить у московского "Спартака" около 25 миллионов евро за возможный трансфер полузащитника Ивана Илича. Сообщается, что на сегодняшний день российский клуб не делал итальянцам официального предложения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что красно-белые проявляют интерес к Иличу, которого минувшим летом не сумел приобрести "Зенит".

Сербский хавбек выступает за туринский клуб с лета 2023 года. В этом сезоне 23-летний игрок провел за "быков" 13 матчей в серии А и Кубке Италии, забил один гол и отдал один голевой пас. Контракт футболиста с "Торино" рассчитан до июня 2027 года.

Источник: "СЭ"

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