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Игорь Зазулин: состав "Зенита" и сейчас может конкурировать в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Бывший игрок петербургского "Зенита" Игорь Зазулин высказался об уровне конкурентоспособности российского футбола в условиях отстранения.
Фото: ФК "Зенит"
"Пока мы варимся сами в себе, и для некоторых команд мало серьезных конкурирующих матчей, и в целом это может сказаться на выступлении в Европе. Хотя до санкций состав "Зенита" же конкурировал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Наверное, может и сейчас конкурировать", - приводит слова Зазулина "РБ Спорт".

Начиная с февраля 2022 года, профессиональные футбольные клубы из России отстранены УЕФА от участия в еврокубках (Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций). Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России, который одерживает победу в Российской Премьер-Лиге шесть сезонов подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые после 18-го тура с 39-ю очками занимают второе место в турнирной таблице.

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