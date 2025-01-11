В частности, интерес к форварду проявлял "Атлас", а в настоящее время конкретное предложение по футболисту сделала "Тихуана".
Нападающий не входит в планы тренерского штаба Деяна Станковича, поэтому красно-белые открыты к продаже игрока. Но клубы из Мексики сейчас не могут договориться с представителями Николсона о его зарплате.
Шамар Николсон является игроком московского "Спартака" с января 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро. В текущем сезоне игрок сборной Ямайки принял участие в 14 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: мексиканские клубы хотят купить форварда "Спартака" Николсона, но не могут договориться с ним по зарплате
По информации СМИ, несколько футбольных клубов из Мексики заинтересованы в нападающем московского "Спартака" Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"