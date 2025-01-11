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Александр Мостовой: сейчас наступило время Угальде – у него золотая пора

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился своим мнением о возможной продаже форварда московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, все уверены, что Угальде никуда не уйдёт, его не продадут. Писали же, что Манфреду хотят улучшить условия по контракту, чтобы он был заинтересован остаться в клубе. Сейчас наступило время Угальде – он может крутить-вертеть, делать всё, что хочет. Нападающий сейчас пребывает в отличном настроении, у него золотая пора, поэтому весной, думаю, он продолжит забивать и отдавать", - приводит слова Мостового "Советский спорт".

Коста-риканский нападающий Манфред Угальде выступает за московский "Спартак" с января 2024 года. Действующее соглашение между форвардом и футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года. Согласно-данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 15 млн евро.

В текущем сезоне Угальде принял участие в 22 официальных матчах за "Спартак", в которых забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи.

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