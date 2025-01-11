"Виллиан уже в России, он хорошо отдохнул и полон сил на вторую часть сезона с ЦСКА", - цитирует представителя агентства "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши заинтересованы несколько бразильских клубов.
В текущем сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Представитель защитника ЦСКА Роши: Виллиан уже в России
Представитель агентства Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявил, что игрок уже вернулся в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА