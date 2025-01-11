Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Вальядолид
18:15
БетисНе начат
Эспаньол
20:30
ЛеганесНе начат
Севилья
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Торино
20:00
ЮвентусНе начат
Милан
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
УнионНе начат
Фрайбург
17:30
ХольштайнНе начат
Санкт-Паули
17:30
АйнтрахтНе начат
Майнц
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия М
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
19:00
ЛионНе начат
Реймс
21:00
НиццаНе начат
Ренн
23:00
МарсельНе начат

Представитель защитника ЦСКА Роши: Виллиан уже в России

Представитель агентства Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявил, что игрок уже вернулся в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
"Виллиан уже в России, он хорошо отдохнул и полон сил на вторую часть сезона с ЦСКА", - цитирует представителя агентства "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши заинтересованы несколько бразильских клубов.

В текущем сезоне Виллиан Роша провел за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится