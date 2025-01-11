"Честно говоря, среди фанатов его мало кто знает. Потому что он не был наделен полномочиями высокого уровня. Он не работал спортивным директором в "Галатасарае". Кахигао работает как тайный герой за кулисами. Но все в Турции знают людей, которые находятся на сцене", - цитирует Исбегендира "СЭ".
Напомним, что 3-го января московский "Спартак" объявил о назначении на должность спортивного директора Франсиса Кахигао. Ранее функционер работал в лондонском "Арсенале", турецком "Галатасарае" и сборной Чили.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича сыграет с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице, в 19-м туре чемпионата России.
"Работает как тайный герой за кулисами". В Турции высказались о Кахигао
Турецкий журналист Джанер Исбегендир высказался о работе Франсиса Кахигао в "Галатасарае".
Фото: ФК "Спартак"