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"Работает как тайный герой за кулисами". В Турции высказались о Кахигао

Турецкий журналист Джанер Исбегендир высказался о работе Франсиса Кахигао в "Галатасарае".
Фото: ФК "Спартак"
"Честно говоря, среди фанатов его мало кто знает. Потому что он не был наделен полномочиями высокого уровня. Он не работал спортивным директором в "Галатасарае". Кахигао работает как тайный герой за кулисами. Но все в Турции знают людей, которые находятся на сцене", - цитирует Исбегендира "СЭ".

Напомним, что 3-го января московский "Спартак" объявил о назначении на должность спортивного директора Франсиса Кахигао. Ранее функционер работал в лондонском "Арсенале", турецком "Галатасарае" и сборной Чили.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича сыграет с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице, в 19-м туре чемпионата России.

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