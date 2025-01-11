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Башич: не знаю, останусь ли в "Оренбурге" в следующем сезоне - буду разговаривать с новым руководством

Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
— Твой агент сказал, что ты отказался продлевать контракт с "Оренбургом" и летом точно уйдешь. Возможно, что ты передумаешь?

— Не знаю пока, еще не разговаривал с новым руководством клуба, сейчас агенты приедут, будем общаться. Есть ли вариант, что я останусь? Да, но пока точно ничего не знаю. Надо поговорить с руководством и все решить, - цитирует Башича "РБ Спорт".

В текущем сезоне Иван Башич провел за "Оренбург" во всех турнирах 21 матч и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца этого сезона. Всего босниец провел за оренбуржцев во всех турнирах 75 встреч и записал на свой счет 4 забитых гола и 4 голевые передачи.

После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".

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