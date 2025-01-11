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Петржела: "Спартак" не выиграет РПЛ в год столетия "Зенита" - это нереально

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" не выиграет РПЛ в год столетия "Зенита". Это нереально представить, потому что красно-белые не отличались успехами в последние несколько сезонов, а их команда не изменилась настолько, чтобы претендовать на статус сильнейшей в России", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Московский "Спартак" замыкает тройку лидеров российского чемпионата с 37-ю очками в своем активе. Лидером чемпионата России является "Краснодар" с 39-ю очками.

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербургский клуб отпразднует сто лет со дня основания команды.

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