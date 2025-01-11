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Абаскаль: я бы хотел вернуться в Россию, возможно, это получится

Бывший главный тренер "Спартака" поделился впечатлениями о работе в России.
Фото: ФК "Спартак"
"Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится", - цитирует Абаскаля ТАСС.

Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с 2022 по 2024 год - в апреле прошлого года специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/2023.

Летом 2024 года новым главным тренером "Спартака" стал Деян Станкович, ранее работавший в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.

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