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Тарханов: Батраков может претендовать на звание лучшего игрока сезона

Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков может претендовать на звание лучшего игрока сезона. Но тут все будет зависеть от того, как он проведет весну, и какие результаты будет показывать "Локомотив". В этом плане есть опасения, потому что концовку первой части чемпионата "железнодорожники" немного смазали", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

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