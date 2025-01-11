"Батраков может претендовать на звание лучшего игрока сезона. Но тут все будет зависеть от того, как он проведет весну, и какие результаты будет показывать "Локомотив". В этом плане есть опасения, потому что концовку первой части чемпионата "железнодорожники" немного смазали", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Тарханов: Батраков может претендовать на звание лучшего игрока сезона
Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"