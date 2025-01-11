"Хочу ли я остаться в "Оренбурге" в случае вылета, чтобы вернуть команду в РПЛ? Даже не думал и не думаю о том, что делать при вылете, сейчас все наши мысли об одном — вытащить команду, остаться в Премьер-Лиге. Выполнением этой задачи мы и займемся", - цитирует Малых "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последней строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России оренбуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".
Андрей Малых выступает за "Оренбург" с 2010 года. Защитник провел за оренбуржцев во всех турнирах 388 матчей, забил 15 мячей и отметился 37-ю результативными передачами. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Капитан "Оренбурга" Малых: даже не думал и не думаю о том, что делать при вылете, мысли об одном — остаться в РПЛ
Капитан "Оренбурга" Андрей Малых высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Оренбург"