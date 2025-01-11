"Николсон – посредственный игрок, я не удивлён, что "Спартак" хочет его продать. Извините, но это был неудачный трансфер", - цитирует Камоцци "Чемпионат".
В текущем сезоне Шамар Николсон провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
Камоцци: Николсон – посредственный игрок, я не удивлён, что "Спартак" хочет его продать
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"