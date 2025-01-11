Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
ЖиронаЗавершен
Вальядолид
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Эспаньол
20:30
ЛеганесНе начат
Севилья
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
1 - 3 1 3
ЛеччеЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
АталантаЗавершен
Торино
20:00
ЮвентусНе начат
Милан
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 0 1 0
Унион2 тайм
Фрайбург
3 - 0 3 0
Хольштайн2 тайм
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Айнтрахт2 тайм
Майнц
2 - 0 2 0
Бохум2 тайм
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Боруссия М
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Реймс
21:00
НиццаНе начат
Ренн
23:00
МарсельНе начат

Камоцци: Николсон – посредственный игрок, я не удивлён, что "Спартак" хочет его продать

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о Шамаре Николсоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Николсон – посредственный игрок, я не удивлён, что "Спартак" хочет его продать. Извините, но это был неудачный трансфер", - цитирует Камоцци "Чемпионат".

В текущем сезоне Шамар Николсон провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится