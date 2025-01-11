"ЦСКА делал предложение по Адриэлсону, но есть предложение лучше — из "Андерлехта". Вероятно, он перейдет туда", - цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Лиона" Адриэлсон может перейти в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно.
В 2024 году Адриэлсон выступал за бразильский "Ботафого" на правах аренды. Защитник провел за бразильцев во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллиона евро.
Агент: ЦСКА делал предложение по Адриэлсону
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Лиона" Адриэлсона, высказался о будущем своего клиента.
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